Подозревают в растрате 700 миллионов: ГБР проводит обыски в Криворожском горсовете

Работники ГБР проводят обыски в Криворожском горсовете и его исполнительном комитете. Дело касается служебной халатности высокопоставленных чиновников.

В Государственном бюро расследований рассказали, что говорится о небрежности, которая привела к потере 700 миллионов гривен, не поступивших в бюджет. Пока следователи ГБР изымают договоры и сопроводительную документацию.

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Чиновники могли существенно занизить стоимость аренды участков

В ГБР установили, что по состоянию на 1 апреля 2021 года между Криворожским городским советом и одним из градообразующих предприятий заключено 82 договора. Они касались аренды земельных участков.

Однако должностные лица горсовета – в интересах бизнеса – существенно занизили стоимость аренды. В результате государственная казна не получила 700 миллионов гривен.

Преступление квалифицировали как служебную халатность

Предварительно преступление квалифицировали как служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание – до 5 лет лишения свободы.

Смотрите видео из обысков в Криворожском городском совете:

Обыски проводятся в горсовете и исполкоме / Фото ГБР