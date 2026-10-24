Подземное наступление на Харьковщине: уникальные подробности, как "Хартия" провела операцию в тылу врага

Украинские военные провели необычную операцию на Купянском направлении, воспользовавшись подземными коммуникациями, чтобы проникнуть в тыл россиян. Бойцы продвинулись на 15 километров, а успех замысла зависел от тщательного планирования, слаженной работы подразделений и технологий.

Заместитель командира полка беспилотных систем "Лава" 2-го корпуса НГУ "Хартия" Андрей Романчук в эксклюзивном интервью для канала "Воин воли" рассказал о подготовке к операции, роли беспилотников и первых результатах, пишет 24 Канал.

Как возникла идея подземной операции?

Идея операции принадлежала командиру корпуса. Сначала замысел казался сложным в реализации, однако впоследствии его детально проработали и начали воплощать в жизнь.

Романчук назвал решение неординарным с точки зрения военной тактики. Важную роль сыграли слаженная работа команды, технологии и новые подходы к применению технических средств.

В то же время в "Хартии" пока не раскрывают всех подробностей подготовки, чтобы не передавать противнику информацию о тактике украинских военных. Новые детали обещают обнародовать постепенно.

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Какую роль в наступлении сыграли беспилотники?

Во время операции бойцы полка "Лава" обеспечивали поддержку с воздуха. Работу под землей выполняли военные 13-й бригады и полка "Рух", которые также входят в состав корпуса.

Ключевым элементом, конечно, была работа под землей, которую выполняли наши собратья из 13-й бригады и полка "Рух". Нашей задачей была поддержка с воздуха,

– рассказал Романчук.

По его словам, результат стал возможен благодаря взаимодействию подразделений, технологиям и нестандартному подходу.

Операция была чрезвычайно сложной, а ее полный масштаб станет понятнее после обнародования новых материалов.

Почему операция в Харьковской области отличалась от наступления в Донецкой области?

Операция в Харьковской области проходила параллельно с действиями Третьего армейского корпуса на другом участке фронта. В то же время условия отличались из-за особенностей ландшафта и близости к государственной границе, что повлияло на выбор тактики.

Ранее Третий армейский корпус проводил операцию "Вивальди" в Донецкой области, сочетая наступательные действия с ударами по российской логистике и активным применением беспилотников и наземных роботизированных комплексов.

В случае с Харьковской областью ключевым элементом стало использование подземных коммуникаций для продвижения в тыл противника. В "Хартии" отмечают, что все задействованные подразделения выполнили поставленные задачи, а подробности операции будут раскрыты позже.