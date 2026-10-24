Підземний наступ на Харківщині: унікальні деталі, як "Хартія" провела операцію в тилу ворога

Заступник командира полку безпілотних систем "Лава" 2-го корпусу НГУ "Хартія" Андрій Романчук в ексклюзивному інтерв'ю для каналу "Воїн волі" розповів про підготовку до операції, роль безпілотників та перші результати, пише 24 Канал.

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Як виник задум підземної операції?

Ідея операції належала командиру корпусу. Спочатку задум здавався складним у реалізації, однак згодом його детально опрацювали й почали втілювати.

Романчук назвав рішення неординарним із погляду військової тактики. Важливу роль відіграли злагоджена робота команди, технології та нові підходи до застосування технічних засобів.

Водночас у "Хартії" поки не розкривають усіх подробиць підготовки, щоб не передавати противнику інформацію про тактику українських військових. Нові деталі обіцяють оприлюднювати поступово.

Повне інтерв'ю з Андрієм Романчуком: дивитись відео

Яку роль у наступі відіграли безпілотники?

Під час операції бійці полку "Лава" забезпечували підтримку з повітря. Роботу під землею виконували військові 13-ї бригади та полку "Рух", які також входять до складу корпусу.

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Ключовим елементом, звісно, була робота під землею, яку виконували наші побратими з 13-ї бригади та полку "Рух". Нашим завданням була підтримка з повітря– розповів Романчук.

За його словами, результат став можливим завдяки взаємодії підрозділів, технологіям і нестандартному задуму.

Операція була надзвичайно складною, а її повний масштаб стане зрозумілішим після оприлюднення нових матеріалів.

Чим операція на Харківщині відрізнялася від наступу на Донеччині?

Операція на Харківщині відбувалася паралельно з діями Третього армійського корпусу на іншій ділянці фронту. Водночас умови відрізнялися через особливості ландшафту та близькість до державного кордону, що вплинуло на вибір тактики.

Раніше Третій армійський корпус проводив операцію "Вівальді" на Донеччині, поєднуючи наступальні дії з ударами по російській логістиці та активним застосуванням безпілотників і наземних роботизованих комплексів.

У випадку на Харківщині ключовим елементом стало використання підземних комунікацій для просування в тил противника. У "Хартії" наголошують, що всі залучені підрозділи виконали поставлені завдання, а подробиці операції розкриватимуть згодом.