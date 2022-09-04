Подразделение егерей устроило охоту на бронетехнику российских оккупантов: эффектное видео

Подразделение егерей ВСУ устроило охоту на бронетехнику российских оккупантов и уничтожило 2 вражеских БМП.

Отмечается, что после проведения разведки артиллерийское подразделение егерей Десантно-штурмовых войск ВСУ нанесло огневое поражение по замаскированной военной технике.

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Результатом эффективной охоты украинских военных стало уничтожение двух бронированных машин захватчиков,

– говорится в сообщении.

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Потери врага приблизились к 50 тысячам

Отметим, что егерские подразделения предназначены для ведения боевых действий в лесной и болотистой местности.

Потери личного состава русской армии неустанно мчатся к круглой отметке в 50 тысяч. Только за минувшие сутки на фронте было уничтожено еще 450 захватчиков. По состоянию на 4 сентября российская армия потеряла 49 500 солдат.

ВСУ разбили также немало вражеской техники и будут продолжать это делать, ведь у наших военных кроме воли немало западного оружия в арсенале.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что такого разнообразия вооружения не освоила, пожалуй, ни одна армия мира.

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