Зазначається, що після проведення розвідки артилерійський підрозділ єгерів Десантно-штурмових військ ЗСУ наніс вогневе ураження по замаскованій військовій техніці.
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Результатом ефективного полювання українських військових стало знищення двох броньованих машин загарбників,
— йдеться у повідомленні.
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Втрати ворога наблизились до 50 тисяч
Втрати особового складу російської армії невпинно мчать до круглої позначки в 50 тисяч. Тільки за минулу добу на фронті було знищено ще 450 загарбників. Тож, станом на 4 вересня російська армія втратила 49 500 солдатів.
ЗСУ потрощили також чимало ворожої техніки і продовжуватимуть це робити, адже у наших військових окрім волі чимало західної зброї в арсеналі.
Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий зазначив, що такого різноманіття озброєння не освоїла, мабуть, жодна армія світу.
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