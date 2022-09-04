Зазначається, що після проведення розвідки артилерійський підрозділ єгерів Десантно-штурмових військ ЗСУ наніс вогневе ураження по замаскованій військовій техніці.

Увага ЗСУ відбивають атаки, а ворог суне на Бахмутському напрямку: карта бойових 4 вересня

Результатом ефективного полювання українських військових стало знищення двох броньованих машин загарбників,

— йдеться у повідомленні.

Підрозділ єгерів ЗСУ знищив 2 БМП ворога: відео

Відзначимо, що єгерські підрозділи призначені для ведення бойових дій у лісовій та болотистій місцевості.

Втрати ворога наблизились до 50 тисяч

Втрати особового складу російської армії невпинно мчать до круглої позначки в 50 тисяч. Тільки за минулу добу на фронті було знищено ще 450 загарбників. Тож, станом на 4 вересня російська армія втратила 49 500 солдатів.

ЗСУ потрощили також чимало ворожої техніки і продовжуватимуть це робити, адже у наших військових окрім волі чимало західної зброї в арсеналі.

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий зазначив, що такого різноманіття озброєння не освоїла, мабуть, жодна армія світу.

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