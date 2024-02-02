Бойцы подразделения "Хорт" получили обогревающие наборы от "Украинской команды", – Палатный

"Украинская команда" продолжает обеспечивать обогревающими наборами защитников на передовой. Очередную большую партию хотпаков волонтеры передали бойцам подразделения "Хорт".

Об этом сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

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"Больше половины зимы уже позади. Но впереди – февраль. Поэтому "Украинская команда" продолжает заботиться о тепле для наших защитников. Благодаря вашим донатам наши защитники будут в тепле", – отметил Артур Палатный.

"Украинская команда" заботится о тепле для защитников: смотрите видео

Бойцы роты огневой поддержки 57-й бригады, подразделения спецназначения "Хорт" получили от волонтеров более тысячи обогревающих наборов

Эти ребята одними из первых дали бой оккупантам под Гостомелем. Воевали под Лисичанском. Участвовали в двух кампаниях на Бахмутском направлении. А сейчас громят врага на Купянском направлении,

– сообщил Палатный.

Раньше волонтеры "Украинской команды" обеспечили обогревающими наборами разведчиков ГУР, 72 ОМБр имени Черных Запорожцев, 46 аэромобильную бригаду Десантно-штурмовых войск, Третью штурмовую бригаду, 130 и 204 батальоны терробороны Киева и другие воинские подразделения.

Всего за время полномасштабного российского вторжения более 150 воинских подразделений получили помощь от "Украинской команды" – дроны, снаряжение, автомобили, медикаменты и другое.