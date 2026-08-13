Украинская разведка официально подтвердила создание Россией батальонов из пленных

Украинская разведка располагает подтвержденными данными о формировании российскими силами боевых подразделений из захваченных украинцев. Соответствующие факты не только отслеживаются, но и документируются для принятия дальнейших мер.

Об этом в ходе пресс-конференции в агентстве "Укринформ" сообщил руководитель Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при Службе безопасности Украины Андрей Пастернак.

Что известно о российских подразделениях, укомплектованных украинскими пленными?

Пастернак подчеркнул, что украинские спецслужбы совместно с коллегами из внешней и военной разведки собирают доказательную базу по этим действиям. Он также подтвердил, что сведения о таких батальонах уже находятся в поле зрения украинских органов безопасности.

Ранее стало известно, что аналитики Института изучения войны (ISW) также раскрыли новые детали об этом преступлении оккупантов. В частности, 6 августа российское министерство обороны открыто сообщило о создании так называемой первой украинской добровольческой бригады спецназначения. В ее состав враг якобы включил украинских военнопленных и бывших военнослужащих, которые под принуждением или по другим причинам перешли на сторону России.

Эту бригаду сформировали путем объединения нескольких нерегулярных подразделений. Среди них фигурируют батальоны имени Максима Кривоноса и Алексея Береста, а также отряды имени Александра Матросова, Мартина Пушкаря и Слободского.

Эксперты ISW отмечают, что первые сообщения о формировании Россией боевых групп из пленных украинцев фиксировались еще в ноябре 2022 года. Последним известным случаем до этого был российский батальон "Богдан Хмельницкий", который в декабре 2023 года действовал в составе формирования "Каскад" так называемого МВД псевдореспублики на западе Донецкой области.

Отметим, что подобное использование Россией украинских пленных в боевых действиях является прямым и грубым нарушением Женевской конвенции. Международное право категорически запрещает принуждать военнопленных сражаться на стороне страны, которая их захватила, а также отправлять их в зоны боевых действий или привлекать к опасной для жизни и здоровья работе.

Стоит добавить, что по состоянию на май текущего года появлялась информация о содержании Россией в плену около семи тысяч украинских военнопленных.