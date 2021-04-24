Подразделения МВД готовы к возможным попыткам вторжения, – советник Авакова
Подразделения Министерства внутренних дел готовы к возможным попыткам полномасштабного вторжения России. Оно будет заранее проигрышным для агрессора.
Источник:24 канал
Украина пытается дипломатически урегулировать конфликт на Донбассе. Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире одного из украинских телеканалов.
Кстати Нападение на Украину в 2021 году не будет легкой прогулкой, враг понесет огромные потери, – Аваков
Все подразделения МВД полностью готовы к любому развитию сценария, в частности к попыткам полномасштабного вторжения,
– сказал Шкиряк.
Советник добавил, что к этому серьезному конфликту приковано внимание всего мира, поэтому Украина должна делать дипломатические шаги.
"Учитывая то, что Путин убил уже более 14 тысяч мирных украинских граждан и наших воинов-героев, осознавая, что сегодня он осуществляет прямой шантаж всего цивилизованного общества, проводятся все возможные дипломатические попытки для того, чтобы эту ситуацию решить", – подытожил Шкиряк.
Обострение возле границы: что нужно знать
- В течение последних месяцев Россия стягивала войска к границам с Украиной и на территорию оккупированного Крыма. В Кремле уверяли, якобы для учений.
- Однако украинская разведка предупреждала, что агрессор может готовить провокации и пытаться пробираться вглубь нашего государства.
- Между тем 22 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что войска покидают Южный и Западных округа, то есть области возле границы.
- Кстати, в ООС подчеркнули, что оккупанты могут готовить масштабные провокации на Пасху. В частности, даже циничные теракты.
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