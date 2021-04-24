Подразделения Министерства внутренних дел готовы к возможным попыткам полномасштабного вторжения России. Оно будет заранее проигрышным для агрессора.

Украина пытается дипломатически урегулировать конфликт на Донбассе. Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире одного из украинских телеканалов.

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Все подразделения МВД полностью готовы к любому развитию сценария, в частности к попыткам полномасштабного вторжения,

– сказал Шкиряк.

Советник добавил, что к этому серьезному конфликту приковано внимание всего мира, поэтому Украина должна делать дипломатические шаги.

"Учитывая то, что Путин убил уже более 14 тысяч мирных украинских граждан и наших воинов-героев, осознавая, что сегодня он осуществляет прямой шантаж всего цивилизованного общества, проводятся все возможные дипломатические попытки для того, чтобы эту ситуацию решить", – подытожил Шкиряк.

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