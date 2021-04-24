Підрозділи Міністерства внутрішніх справ готові до можливих спроб повномасштабного вторгнення Росії. Воно буде заздалегідь програшне для агресора.

Україна намагається дипломатично врегулювати конфлікт на Донбасі. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в ефірі одного з українських телеканалів.

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Всі підрозділи МВС повністю готові до будь-якого розвитку сценарію, зокрема до спроб повномасштабного вторгнення,

– сказав Шкіряк.

Радник додав, що до цього серйозного конфлікту прикута увага всього світу, тож Україна повинна робити дипломатичні кроки.

"З огляду на те, що Путін вбив вже понад 14 тисяч мирних українських громадян і наших воїнів-героїв, усвідомлюючи, що сьогодні він здійснює прямий шантаж всього цивілізованого суспільства, проводяться всі можливі дипломатичні спроби для того, щоб цю ситуацію вирішити", – підсумував Шкіряк.

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