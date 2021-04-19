Арсен Аваков заявив, що Росія зазнає величезних втрат, якщо наважиться розв'язати повномасштабну війну проти України. За його словами, з 2014 року правоохоронці готувалися давати відсіч ворогу.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що готовність підрозділів МВС кардинально відрізняється від тієї, яка була у 2014 році. І з точки зору оснащення, і з точки зору бойового досвіду, і з точки зору ментальної готовності.

Читайте також Зараз вже не 2014, – Кулеба запевняє у готовності України до агресії Росії

Національна гвардія, поліцейські сили, прикордонники та навіть рятувальники, які значною мірою готові до ліквідації наслідків у зонах конфлікту, демонструють високий рівень підготовки. І хочу, щоб агресор зрозумів, напад на Україну – не буде легкою прогулянкою, це будуть величезні втрати для того, хто вирішить зайти на нашу землю без нашої згоди,

– сказав Арсен Аваков.

Він наголосив, що всі підрозділи готові до виконання поставлених перед ними завдань: "Ми розраховуємо, що готовність вбереже нашу землю і наших солдат. Також розраховуємо, що у світової спільноти вистачить вміння та розуму втримати агресора від різких дій".

Найбільша ескалація з 2015 року

Глава МВС зауважив, що сьогодні біля наших кордонів сконцентровано найбільше ворожих сил з 2015 року. Україна сподівається на дипломатичне урегулювання ескалації, проте, Об’єднані сили готові дати гідну відсіч загарбнику.

Ми переживаємо не простий період ескалації. Але ми вже не перший рік перебуваємо під тиском російського скаженого пса, який стоїть біля наших кордонів. Ми будемо готові. Ми на своїй землі, у нас немає іншого вибору, окрім як захищатися, не залежно від того, як поводитимуться іноземні політики. Ми розраховуємо на дипломатичне урегулювання, але повністю готові до оборони,

– підсумував міністр.

Зверніть увагу! На виконання завдання Генерального штабу та верховного головнокомандувача 19 квітня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проінспектував позиції підрозділів системи МВС.

Аваков проінспектував позиції підрозділів МВС / Фото пресслужби МВС

Загострення на Донбасі: коротко



Війська Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 канал