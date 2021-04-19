Арсен Аваков заявил, что Россия понесет огромные потери, если решится развязать полномасштабную войну против Украины. По его словам, с 2014 года правоохранители готовились давать отпор врагу.

Министр внутренних дел отметил, что готовность подразделений МВД кардинально отличается от той, которая была в 2014 году. И с точки зрения оснащения, и с точки зрения боевого опыта, и с точки зрения ментальной готовности.

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Национальная гвардия, полиция, пограничники и даже спасатели, которые в значительной степени готовы к ликвидации последствий в зонах конфликта, демонстрируют высокий уровень подготовки. И хочу, чтобы агрессор понял, нападение на Украину – не будет легкой прогулкой, это будут огромные потери для того, кто решит зайти на нашу землю без нашего согласия,

– сказал Арсен Аваков.

Он подчеркнул, что все подразделения готовы к выполнению поставленных перед ними задач: "Мы рассчитываем, что готовность убережет нашу землю и наших солдат. Также рассчитываем, что у мирового сообщества хватит умения и ума удержать агрессора от резких действий".

Самая большая эскалация с 2015 года

Глава МВД отметил, что сегодня у наших границ сконцентрировано больше всего вражеских сил с 2015 года. Украина надеется на дипломатическое урегулирование эскалации, однако, Объединенные силы готовы дать достойный отпор захватчику.

Мы переживаем не простой период эскалации. Но мы уже не первый год находимся под давлением российского бешеного пса, который стоит у наших границ. Мы будем готовы. Мы на своей земле, у нас нет другого выбора, кроме как защищаться, независимо от того, как будут вести себя иностранные политики. Мы рассчитываем на дипломатическое урегулирование, но полностью готовы к обороне,

– подытожил министр.

Обратите внимание! На выполнение задания Генерального штаба и верховного главнокомандующего, сегодня, 19 апреля, министр внутренних дел Арсен Аваков проинспектировал позиции подразделений системы МВД.

Аваков проинспектировал позиции подразделений МВД / Фото пресс-службы МВД



Войска России у границ Украины / Инфографика 24 канал