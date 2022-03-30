В сети Нацгвардия опубликовала фото вражеской техники, которую уже уничтожили военные. Об этом стало известно 30 марта.
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На киевском направлении подразделения Национальной гвардии Украины успешно и молниеносно уничтожают оккупантов,
– говорится в сообщении.
К тому же нацгвардейцы вместе с ВСУ кое-где переходят к контрнаступлению.
Уничтожена нацгвардейцами вражеская техника / Фото Нацгвардии
Разваленная техника вражеских войск / Фото Нацгвардии
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