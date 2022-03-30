У мережі Нацгвардія опублікувала фото ворожої техніки, яку вже знищили її військові. Про це стало відомо 30 березня.
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На київському напрямку підрозділи Національної гвардії України успішно та блискавично знищують окупантів,
– мовиться в повідомленні.
До того ж нацгвардійці разом із ЗСУ подекуди переходять до контрнаступу.
Знищена нацгвардійцями ворожа техніка / Фото Нацгвардії
Розвалена техніка ворожих військ / Фото Нацгвардії
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