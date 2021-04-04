Осенью 2021 года войска оперативного командования "Север" пройдут оценивание НАТО второго уровня. Если оно будет успешным, то подразделения войдут в силы реагирования НАТО.

Положительную оценку первого уровня войска получили еще в 2019 году.

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Перспективы участия в силах сил реагирования НАТО

В случае повторного успеха подразделения войдут в силы реагирования НАТО и станут взаимосовместимыми с подразделениями Альянса,

– говорится в сообщении.

В бригаде добавляют, что это станет большой победой украинского войска и в очередной раз докажет готовность к вступлению в Организацию Североатлантического договора.

Предыдущие учения войск "Севера"

За последние 2 года войска оперативного командования "Север" приняли участие в 5 международных учениях.

В частности, это подразделения боевых бригад, которые привлекали к тренировкам и курсам в соответствии с программами партнерства между ВСУ и силами НАТО: JMTG-U, UNIFIER, а также британской тренировочной миссии ORBITAL.

В 2019 году курс тренировки по стандартам Альянса в рамках Объединенной многонациональной группы по подготовке прошли 2 батальйонно-тактические группы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Тренировались совместно с иностранными инструкторами из США, Канады, Литвы, Польши, Великобритании, Дании и Швеции.

Самыми масштабными же международными учениями с участием стран-членов НАТО и подразделений ОК "Север" стали стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2020".

Они состоялись в сентябре 2020 года. Основным игроком из состава "северных" войск была именно 72 бригада имени Черных Запорожцев.

Офицеры тогда показали возможности управления по новой J-структуре. На нее "Север" перешел также в соответствии со стандартами НАТО и уже второй год подряд реализовывает на практике.

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