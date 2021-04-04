Підрозділи зі складу ОК "Північ" можуть увійти до сил реагування НАТО
Восени 2021 року війська оперативного командування "Північ" пройдуть оцінювання НАТО другого рівня. Якщо воно буде успішним, то підрозділи увійдуть до сил реагування НАТО.
Позитивну оцінку першого рівня війська отримали ще у 2019 році.
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Перспективи участі у силах сил реагування НАТО
У разі повторного успіху підрозділи увійдуть в сили реагування НАТО і стануть взаємосумісними з підрозділами Альянсу,
– йдеться у повідомленні.
У бригаді додають, що це стане великою перемогою українського війська та вкотре доведе готовність до вступу в Організацію Північноатлантичного договору.
Попередні навчання військ "Півночі"
- За останні 2 роки війська оперативного командування "Північ" взяли участь у 5 міжнародних навчаннях.
Зокрема, це підрозділи бойових бригад, які залучали до тренувань та курсів відповідно до програм партнерства між ЗСУ і силами НАТО: JMTG-U, UNIFIER, а також британської тренувальної місії ORBITAL.
- У 2019 році курс тренування за стандартами Альянсу у межах Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки пройшли 2 батальйонно-тактичні групи 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.
Тренувалися спільно з іноземними інструкторами з США, Канади, Литви, Польщі, Великої Британії, Данії та Швеції.
- Наймасштабнішими ж міжнародними навчаннями за участі країн-членів НАТО та підрозділів ОК "Північ" стали стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля – 2020".
Вони відбулися у вересні 2020 року. Основним гравцем зі складу "північних" військ була саме 72 бригада імені Чорних Запорожців.
Офіцери тоді показали можливості управління за новою J-структурою. На неї "Північ" перейшла також відповідно до стандартів НАТО і вже другий рік поспіль реалізовує на практиці.
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