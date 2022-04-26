Подразделения российских войск в Приднестровье привели в полную боевую готовность

В Приднестровье россияне уже в полной боевой готовности, свидетельствуют данные Гештаба. Оккупантов на территории непризнанной "ПМР" перевели в усиленный режим несения службы.

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что находящиеся на территории Приднестровья в Молдове оккупанты приведены в полную готовность и усиленный режим несения службы.

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До этого в Приднестровье раздалось несколько взрывов. По данным обнародованного документа по непризнанной "ПРМ", обстрелы были спланированной провокацией России.

Оккупанты планируют использовать провокацию в Приднестровье как повод к привлечению россиян из оккупированной части Молодовы к войне в России.

Что происходило раньше

26 апреля в Приднестровье недалеко от поселка Маяк раздались два взрыва. В результате повреждены антенны, которые транслировали российские частоты.

За последние 2 дня взрывы произошли во второй раз. Предыдущие выстрелы раздались 25 апреля в Тирасполе.

Президент Молдовы Майя Санду экстренно созывает Совбез из-за провокаций в Приднестровье.

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