Подразделения российских войск в Приднестровье привели в полную боевую готовность
26 апреля 2022 , 19:06Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
В Приднестровье россияне уже в полной боевой готовности, свидетельствуют данные Гештаба. Оккупантов на территории непризнанной "ПМР" перевели в усиленный режим несения службы.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что находящиеся на территории Приднестровья в Молдове оккупанты приведены в полную готовность и усиленный режим несения службы.
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До этого в Приднестровье раздалось несколько взрывов. По данным обнародованного документа по непризнанной "ПРМ", обстрелы были спланированной провокацией России.
Оккупанты планируют использовать провокацию в Приднестровье как повод к привлечению россиян из оккупированной части Молодовы к войне в России.
Что происходило раньше
- 26 апреля в Приднестровье недалеко от поселка Маяк раздались два взрыва. В результате повреждены антенны, которые транслировали российские частоты.
- За последние 2 дня взрывы произошли во второй раз. Предыдущие выстрелы раздались 25 апреля в Тирасполе.
- Президент Молдовы Майя Санду экстренно созывает Совбез из-за провокаций в Приднестровье.
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