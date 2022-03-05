Подразделения ВСУ почти полностью уничтожили 488-й мотострелковый полк врага

Бойцы Вооруженных Сил Украины продолжают обезвреживать вражеские войска. Да, наши ребята полностью уничтожили 488-й мотострелковый полк врага.

Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел Украины в комментарии рассказал, что бойцам ВСУ удалось полностью уничтожить вражеский полк, передает 24 канал.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Бойцы ВСУ продолжают уверенно уничтожать врага

Возле Харькова наши военные полностью уничтожили 488-й мотострелковый полк страны-агрессора. Это Вадим Денисенко считает настоящей победой.

Впрочем, он добавил, что этой ночью продолжались обстрелы Харькова. Так же сложная ситуация в Чернигове. Ночью раздавалась воздушная тревога на юге Украины: в Измаиле, Южном, Килии, а также Белгород-Днестровском.

Напомним, что в ночь на 5 марта в Харькове услышали взрывы. Они прозвучали примерно в 1:50. Отметим, что с начала российского вторжения в Украину Харьков больше всего пострадал от обстрелов. Российские оккупационные войска непрерывно обстреливают гражданское население.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!