Российские телеграмм-каналы написали, что инцидент произошел на первом Красногвардейском проезде. Российское МВС сообщило пропагандистам, что сообщение в полицию поступило ориентировочно в 20:10 по российскому времени, пишет 24 Канал.

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Что снова взорвалось в Москве

Около 20:10 (3 августа – 24 Канал) по московскому времени в полицию поступило сообщение о "хлопке" в 1-м Красногвардейском проезде,

– сообщили оккупанты.

По данным российского так называемого следствия и пропагандистов:

неизвестный угрожал водителю элитной машины предметом, похожим на пистолет;

неизвестный хотел, чтобы водитель отвез его туда, куда он скажет;

водитель Jaguar скрылся из машины.

"Получив отказ, злоумышленник бросил в автомашину, вероятно, страйкбольную гранату, после чего скрылся", – заявили во вражеском ведомстве.

По их данным, пострадавших нет.

Момент взрыва возле "Москва-сити" попал на видео: смотрите, что происходило на месте происшествия

Российская полиция искала злоумышленника, предположительно попавшего на видео прохожих россиян.

Одно из российских пропагандистских изданий сообщило ориентировочно в 21:48 со ссылкой на мвс, что полиция поймала нарушителя, предположительно бросившего страйкбольную гранату в салон авто в районе "Москва-сити".

Очевидцы фотографировали место инцидента / Фото из российских телеграм-каналов

Российское минэкономразвития переходит на дистанционную работу

В России 3 августа сообщили, что российское министерство экономического развития России после атаки дронов на помещение "Москва-сити" переходит на отдаленный режим работы. Стоит отметить, что дроны атаковали комплекс IQ-квартала в здании "Москва-Сити".

Установить по 1 сентября 2023 года в министерстве экономического развития России дистанционный (удаленный) режим работы в отношении федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы,

– говорится в приказе главы ведомства Максима Решетникова.

Что этому предшествовало