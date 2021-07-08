Мощный взрыв в Дубае: власти сообщили подробности
8 июля 2021 , 08:51Читати новину українською
Источник:Alarabiya
В морском порту Дубая вечером 7 июля прогремел взрыв. Выяснилось, что он случился на борту небольшого контейнеровоза.
Детали от властей
Пожар вспыхнул на контейнеровозе вместимостью 130 контейнеров. В одном из них были легковоспламеняющиеся материалы.
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На этом корабле не было радиоактивных материалов. Пожар может быть вызван трением или высокой температурой,
– рассказал главнокомандующий полиции Дубая Абдулла Аль-Марри.
К счастью, в результате взрыва никто не пострадал, а пожар удалось быстро погасить.
На работу порта Джебель-Али инцидент никак не повлиял.
Смотрите видео с места взрыва в порту:
Что ранее сообщали о взрыве
- СМИ писали, что взрыв произошел на нефтяном танкере. Огонь, мол, распространился на контейнер, который стоял на борту.
- На место происшествия сразу выехали медики, спасатели и другие службы.