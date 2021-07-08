Мощный взрыв в Дубае: власти сообщили подробности

В морском порту Дубая вечером 7 июля прогремел взрыв. Выяснилось, что он случился на борту небольшого контейнеровоза.

Детали от властей

Пожар вспыхнул на контейнеровозе вместимостью 130 контейнеров. В одном из них были легковоспламеняющиеся материалы.

К теме В Дубае прогремел мощный взрыв: жуткое видео

На этом корабле не было радиоактивных материалов. Пожар может быть вызван трением или высокой температурой,

– рассказал главнокомандующий полиции Дубая Абдулла Аль-Марри.

К счастью, в результате взрыва никто не пострадал, а пожар удалось быстро погасить.

На работу порта Джебель-Али инцидент никак не повлиял.

Смотрите видео с места взрыва в порту:

Что ранее сообщали о взрыве