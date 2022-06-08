Об этом в эфире общенационального марафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает 24 канал.

Внимание Села района почти без россиян, – мэр Мелитополя назвал причины отхода вражеских войск

Кого-то держат уже больше 3 месяцев

По его словам, даже когда все директора школ написали заявления об увольнении, в тот же вечер четыре из них – похитили и посадили в плен. А через три дня выпустили где-нибудь в поле.

В общей сложности более чем за три месяца оккупации на территории нашего Мелитополя похитили более 500 человек,

– отметил Федоров.

Кого-то держат три часа, а кого-то – более трех месяцев. Даже есть пример, когда 16-летнего ребенка держат в заложниках уже почти 60 суток без причин и не выпускают из плена.

"Поэтому методы россиян почти одинаковы по всей временно оккупированной территории в Украине. Оккупанты точно хотят сделать так, чтобы мыслящие по-другому выехали с этих территорий и не мешали их пропаганде и политическому устройству", - добавил Федоров.

Напомним! Недавно Иван Федоров предположил, что в ближайшие недели Мелитополь будет освобожден от российских захватчиков.

Оккупанты покинули область, но остались в Мелитополе

Тем временем кафиры спешно покинули блокпосты в Мелитопольском районе Запорожской области. Сейчас в деревнях практически нет российских захватчиков. Остались они преимущественно в Мелитополе.

В самом городе ситуация напряженная – кафиры продолжают совершать свой террор. Они запугивали и похищали людей, а также полностью отключили мобильную связь и интернет почти на 5 дней.

Вместе с тем, пока враг пытается "взять все" от города. Так, в одном из сел Мелитопольского района, где решили скупать черешню за "смешные деньги" – по 10 гривен за килограмм.

Кроме того, кафиры вывезли все зерно из элеваторов, которое только было в регионе.

Вас может заинтересовать – как врага заставили отступать на Херсонщине: смотрите видео