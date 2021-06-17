Соответствующую информацию рассказали на срочном заседании комиссии ТЭБ и ЧС 17 июня. Чиновники также решили создать рабочую группу для расследования событий.
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"Утечки газа не зафиксировали"
Начальник ивано-франковского отделения "Ивано-Франковскгаз" Андрей Струк заявил, что после получения вызова сотрудники приехали в колледж за 12 минут. Тогда краны перед газовыми плитами уже перекрыли.
Полностью обследовали помещения кухни и коридор. Нигде не было зафиксировано утечки газа!
– заявил Струк.
Вероятная причина отравления – утечка одоранта
В ГСЧС рассказали, что "по признакам было ощутимо, что это одорант, который добавляют к газу".
"Приборы показывали отсутствие какого-либо вещества, хотя запах одоранта был отчетливо слышен. По словам администрации колледжа технологии и бизнеса, дети получили отравление из-за выброса этого неизвестного вещества", – заявил глава ГСЧС в Ивано-Франковской области Василий Мацалак.
Он добавил, что врачи установили, что подростки отравились угарным газом.
Состояние детей – средней тяжести
По словам главы управления здравоохранения городского совета Марии Бойко, детям ничего не угрожает. Те подростки, которые находились в тяжелом состоянии, уже в среднем.
Дети, которые были в закрытых помещениях, они не отравились. Дети, у которых были открыты окна, получили сильное отравление. Они были обнаружены без сознания,
– заявила Мария Бойко.
В полиции рассказали, что рассматривают различные версии:
- утечка вещества во время перевозки;
- разгерметизация газовой сети.
Полиция открыла уголовное дело. Более того, в Ивано-Франковске создадут рабочую группу из представителей "Ивано-Франковскгаза", лабораторного центра, спасателей и сотрудников полиции.
Отравление детей в Ивано-Франковске: что известно
- На улице Петлюры и Коновальца в Ивано-Франковске ночью горожане почувствовали резкий запах, похожий на газ.
- Впоследствии из-за отравления неизвестным веществом госпитализировали 8 подростков из общежития колледжа.
- Тогда сообщили, что подростки отравились неизвестным веществом.
- К ликвидации чрезвычайного происшествия привлекли 36 человек и 11 единиц техники.
- Мэр города Руслан Марцинкив заявил, что из-за этой ситуации состоится срочное заседание комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.