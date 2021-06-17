Соответствующую информацию рассказали на срочном заседании комиссии ТЭБ и ЧС 17 июня. Чиновники также решили создать рабочую группу для расследования событий.

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"Утечки газа не зафиксировали"

Начальник ивано-франковского отделения "Ивано-Франковскгаз" Андрей Струк заявил, что после получения вызова сотрудники приехали в колледж за 12 минут. Тогда краны перед газовыми плитами уже перекрыли.

Полностью обследовали помещения кухни и коридор. Нигде не было зафиксировано утечки газа!

– заявил Струк.

Вероятная причина отравления – утечка одоранта

В ГСЧС рассказали, что "по признакам было ощутимо, что это одорант, который добавляют к газу".

"Приборы показывали отсутствие какого-либо вещества, хотя запах одоранта был отчетливо слышен. По словам администрации колледжа технологии и бизнеса, дети получили отравление из-за выброса этого неизвестного вещества", – заявил глава ГСЧС в Ивано-Франковской области Василий Мацалак.

Он добавил, что врачи установили, что подростки отравились угарным газом.

Обратите внимание! Одорант транспортируют в металлических бочках, которые могли разгерметизироваться. Муниципалы заявили, что ориентировочно в 22:07 зафиксировали грузовик с признаками перевозки опасных химвеществ. В ГСЧС заявили, что именно это может быть одной из причин отравления детей.

Состояние детей – средней тяжести

По словам главы управления здравоохранения городского совета Марии Бойко, детям ничего не угрожает. Те подростки, которые находились в тяжелом состоянии, уже в среднем.

Дети, которые были в закрытых помещениях, они не отравились. Дети, у которых были открыты окна, получили сильное отравление. Они были обнаружены без сознания,

– заявила Мария Бойко.

В полиции рассказали, что рассматривают различные версии:

утечка вещества во время перевозки;

разгерметизация газовой сети.

Полиция открыла уголовное дело. Более того, в Ивано-Франковске создадут рабочую группу из представителей "Ивано-Франковскгаза", лабораторного центра, спасателей и сотрудников полиции.

Важно! До конца недели комиссия должна собрать информацию и обследовать микрорайон на вероятность утечки газа.

Отравление детей в Ивано-Франковске: что известно