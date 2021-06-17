Відповідну інформацію розповіли на терміновому засіданні комісії ТЕБ і НС 17 червня. Посадовці також вирішили створити робочу групу для розлідування подій.

До теми Район накрив різкий запах: в Івано-Франківську 8 підлітків отруїлися невідомою речовиною

"Витоку газу не зафіксували"

Начальник Івано-Франківського відділення "Івано-Франківськгаз" Андрій Струк заявив, що після отримання виклику працівники приїхали у кодедж за 12 хвилин. Тоді крани перед газовими плитами вже перекрили.

Повністю обстежили приміщення кухні та коридор. Ніде не було зафіксовано витоку газу!

– заявив Струк.

Ймовірна причина отруєння – витік одоранту

У ДСНС розповіли, що "по ознаках було відчутно", що це одорант, який додають до газу.

"Прилади показували відсутність будь-якої речовини, хоча запах одоранту було чітко чути. Зі слів адміністрації коледжу технології та бізнесу, діти отримали отруєння через викид цієї невідомої речовини", – заявив очільник ДСНС в Івано-Франківській області Василь Мацалак.

Він додав, що лікарі встановили, що підлітки отруїлися чадним газом.

Зверніть увагу! Одорант транспортують у металевих бочка, які могли розгерметизуватися. Муніципали заявили, що орієнтовно о 22:07 зафіксували вантажівку з ознаками перевезення небезпечних хімречовин. У ДСНС заявили, що саме це може бути однією з причин отруєння дітей.

Стан дітей – середньої тяжкості

За словами глави управління охорони здоров'я міської ради Марії Бойко, дітям нічого не загрожує. Ті підлітки, які перебували у важкому стані вже у середньому.

Діти, які були у закритих приміщеннях, то вони не отруїлися. Діти, у яких були відкриті вікна, то отримали сильне отруєння. Їх було виявлено без свідомості,

– заявила Марія Бойко.

У поліції розповіли, що розглядають різні версії:

витік речовини під час перевезення;

розгерметизацію газової мережі.

Поліція відкрила кримінальну справу. Ба більше, у Івано-Франківську створять робочу групу з представників "Івано-Франківськгазу", лабораторного центру, рятувальників та працівників поліції.

Важливо! До кінця тижня комісія має зібрати інформацію та обстежити мікрорайон на ймовірність витоку газу.

Отруєння дітей в Івано-Франківську: що відомо