В Самаре подростки избили мужчину: полиция рассказала детали

В городе Самар, что на Днепропетровщине, подростки избили прохожего. Видео их противоправного поведения появилось в сети в понедельник, 14 июля.

Полицейские отреагировали на поведение подростков, которые совершали хулиганские действия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

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Что известно об избиении мужчины в Самаре?

По данным полиции, в сети появилось видео, на котором группа ребят противоправно ведет себя в отношении жителей города Самар. Ювенальные полицейские оперативно установили участников, которые оказались местными ребятами в возрасте 14, 15 и 16 лет.

На родителей несовершеннолетних составили административные протоколы за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, тогда как на 16-летнего подростка – за мелкое хулиганство. Со злоумышленниками провели профилактические беседы, чтобы не допустить подобного поведения в будущем.

В полиции напоминают, что ответственность за поступки несовершеннолетних несут их родители, и призывают взрослых быть внимательнее к поведению детей, следить за их досугом и кругом общения.

К слову, ранее в Новомиргороде подростки избили девушку, сняли это на видео и обнародовали в сети. Полиция Кировоградской области установила всех участников инцидента, событие квалифицировали как буллинг.