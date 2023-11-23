По предварительным данным, подросток получил пулевое ранение в грудь. От полученных травм девятиклассник скончался на месте.
Смотрите также Вбросил в мешок с грибами часть снаряда: в Запорожье мужчина погиб в лесу от взрыва
В Прикарпатье объявили траур
В Пасечнянской общине, где произошла трагедия, объявили трехдневный траур. Там также рассказали детали несчастного случая. Говорят, что 14-летнего мальчика случайно ранил другой ученик лицея. Тот неосторожно повел себя с пневматической винтовкой.
В Нацполиции ранее сообщили, что трагедия произошла 22 ноября около 15.30 в помещении Пнивского лицея во время внешкольного кружка.
Полицейские опросили всех свидетелей события и педагогов. Решается вопрос предоставления правовой квалификации события.
Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук прокомментировала гибель подростка, отметив, что поручила провести служебное расследование в учебном заведении, чтобы избежать повторение подобного.
Другие случаи неосторожного обращения с оружием
- В Тернопольской области полицейские проводили учения по боевому слажению действий. После тренировок 27-летний милиционер по неосторожности нажал на курок огнестрельного оружия и попал в коллегу – инспектора взвода охраны. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти не смогли.
- В Одесской области 12-летний мальчик без разрешения забрал охотничье ружье своего дедушки, чтобы поиграть. Во время игр он случайно ранил своего 15-летнего друга. Тот получил смертельное ранение в грудь.
- 6 ноября 2023 года погиб помощник главнокомандующего Валерия Залужного Геннадий Частяков. Как установило следствие, мужчине на день рождения коллега подарил настоящие гранаты. Дома майор показывал подарки семье. Его сын взял в руки гранату и принялся крутить кольцо. Частяков забрал у ребенка взрывчатку и случайно выдернул кольцо, вызвав взрыв.