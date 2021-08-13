Не имел денег: подросток после лечения решил босиком пройти 180 километров домой

На Сумщине правоохранители заметили подростка, который следовал по трассе без сопровождения взрослых. При этом, на нем не было обуви.

До ближайших населенных пунктов было довольно далеко. Поэтому правоохранители остановились и поинтересовались, не нуждается ли парень в их помощи.

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Парень возвращался с лечения домой

Выяснилось, что подросток живет в Шостке. Он проходил курс лечения в реабилитационном центре города Сумы. Денег, чтобы вернуться домой, не было, поэтому парень решил идти пешком. Даже несмотря на то, что расстояние между городами достигает аж 180 километров.

Узнав об этом от подростка, правоохранители позвонили его матери. После разговора с ней они приобрели ему билет на поезд в родной город. Известно, что по состоянию на 13 августа парень уже находится дома с семьей, с ним все в порядке.

Расстояние между Сумами и Шосткой: смотрите на карте

Случай на Тернопольщине

Ранее правоохранители встретили в Тернопольской области 9-летнего мальчика, который без взрослых двигался по трассе на велосипеде. Оказалось, что бабушка ребенка попала в больницу и он, не долго думая, решил ее проведать и поддержать. Родителям о своих намерениях он ничего не сказал: они и подумать не могли, что тот осмелится уехать сам так далеко.