"Леон-киллер" на минималках

Как и со многими продолжениями, эта лента не дотягивает до оригинала, ни по уровню сюжета, ни по актерской игре. И сценариста, кажется, одолжили из дешевых сериалов.

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Однако, по крайней мере, мы увидели, что нелюди из фсб тоже люди, и они также в детстве были влюблены в хрупкую Натали Портман. Как говорят классики, "ничто человеческое им не чуждо".

Но это личные сексуальные проблемы офицеров фсб. Нам должен быть интересен другой вопрос. То, что мы видим – это "для чего-то" или "от чего-то".

А именно – эта история инспирирована фсб с самого начала для какой-то своей очередной пакости или они придумали ее на ходу, чтобы отвлечь от другой версии. Вариант, что это украинская разведка, оставим на откуп "хорошим русским" а-ля Ксюша Собчак. Потому что обычная украинская логика говорит, что никто в Украине ту дашу не знал и не хотел знать, а убивать ее ни у кого не было смысла.

Чуть больше смысла было бы в версии желания убить самого дугина, его в Украине немного знали, особенно Арестович. Но фсб именно закрывает глаза на эту очевидную версию, тем более, что сам дугин якобы должен был ехать в этом же авто, но пересел. Закрывает, потому что говорит, что украинская Никита с дочерью и кошкой целенаправленно поселились в дом именно дугиной, а значит, указывают россияне, именно ее почему-то и избрали жертвой.

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Как деньги убивают фашистов

И именно такая настойчивость фсб делает основной версией план "от чего-то", то есть отвлечение от какой-то правильной версии, которая им самим не нравится. Что это может быть? Что пытаются скрыть россияне?

Зачем убивают? Прежде всего – деньги. Вы скажете: где безумный дугин, а где большие деньги? И вроде бы логичный вопрос. Но нет.

Дугин, как оказывается, был очень системным психом. Из-за его фашистских организаций фсб, или кто там у них за это отвечает, устанавливали контакты с другими европейскими фашистами. К примеру, с итальянскими популистами. Которые, согласно расследованию журналистов, лично прилетали в москву за баблом (ох, уж эта старая итальянская школа), в отличие от той же Марин Ле Пен. И, как оказывается, прилетали и общались, в том числе с дугиным. А обратно везли спортивные сумки с наличными деньгами. И даже называют суммы, доходившие до 20 миллионов долларов за визит.

Достаточно причин, чтобы мотивировать на убийство. Тем более, что сейчас как раз в Италии расследуют эту тему. И дугин мог стать нежелательным свидетелем или оказаться очень алчным фашистом. Неслучайно его дочь взорвали не в "Ладе". А ведь мы помним о старой итальянской школе. Да и о привычках российских спецслужб не забываем. Потому как, например, так же был убит павел шеремет в Киеве.

Следовательно, если эта версия правдива, то фсб точно не могла бы ее светить. И тогда на коленке мог родиться безумный сценарий "Леон-киллер-2", где вместо куста есть кот. Ну, куда сейчас без кота. И в главной роли – женщина. Потому что это в тренде.

Плюс набросать полный набор объектов для ненависти в одно место. Украинка из полка защитников "Азовстали", работавшая на олигарха Ахметова в его футбольном клубе, на британском авто, на казахских номерах и затем через эстонскую границу. Вот это коктейль. Сбивает с ног сразу.

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Затравка для безмозглых

Вторая версия – они сами с самого начала спланировали эту операцию и почему-то избрали на роль сакральной жертвы дочь дугина. В рамках этой версии, кстати, вполне вероятно, что мы еще не досмотрели кино до конца, и убийца выйдет покаяться где-то в Венгрии.

Зачем им это? А кто знает. Много может быть причин, хотя ни одна не тянет на нормальную версию. И элемент информационной войны (смотрите, украинцы такие же, поэтому нельзя считать россию террористом). И дегуманизация украинских женщин и детей (и даже котов). И попытка мобилизации общества в россии. Или даже оправдание каких-то массовых бомбардировок. А может, и все вместе. Потому что информационную войну россия проигрывает. Потому что даже своим нужно объяснять Бучу. Потому что…

Много вариантов. И угадать тяжело. Потому что чего-то очевидного нет. Потому что не нужно оправдывать бомбардировки после 24 февраля. Потому что мобилизацию как не хотели проводить в россии, так и не хотят. А юная фашисточка дугина даже там мало кому известна в россии. Поэтому такая себе из нее сакральная жертва.

Но ведь мы помним, что эта война называлась "скачок мангуста", и с самого начала вместо топовых провокаций они бомбили сортиры под ростовом. Так может и здесь все украли по дороге. Если эта версия верна, то нас еще ждут неприятные сюрпризы. Хотя, разве кто-то ожидал от россиян чего-нибудь другого?

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