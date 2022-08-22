"На одной земле существовать не можем": после подрыва дугиной россияне призывают уничтожить Украину

Вечером 20 августа под Москвой взорвался автомобиль дарьи дугиной, дочери идеолога "русского мира" александра дугина. В россии не только обвиняют Украину, но и призывают ее уничтожить.

И хотя в Украине дали четко понять, что наше государство не имеет отношения к подрыву автомобиля дугиной, в кремле своя позиция. И ее прекрасно и активно разгоняют пропагандистские издания.

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Украину призывают уничтожить

Главный редактор информационного портала "Россия, вперед!", Сергей Григоров в своем материале прямым текстом отметил, что Украину необходимо уничтожить. Более того, он жаловался на то, что "глобалистическое Запад стремится к полному уничтожению русской православной цивилизации". Мол, это прекрасно понимает часть жителей страны-агрессорки. Среди них – сам Александр Дугин, а также его покойная дочь Дарья.

Пропагандисты обвиняют спецслужбы Украины

Александр Дугин продвигал идеологию неоевроазиатства. Она предполагает доминирование России над странами-соседями. Кроме того, ее постулаты акцентируют внимание на извечном противостоянии США и НАТО.

Он отметил, что сам теракт совершили сотрудники спецслужб Украины. Более того, сделали они это после четкого указания с Запада. Мол, этот целый обозреватель тщательно изучил все озвученные версии. И практически у всех находил след как не Украины, так и западных спецслужб.

Наша обязанность – уничтожить орудие зла. Уничтожить Украину как террористическое государство. Украина в ее нынешнем виде должна быть ликвидирована,

– призвал он.

Так, гражданин той же страны-террористки, которая вот уже полгода ежедневно обстреливает мирное население в Украине. Страны, которая терроризирует день и ночь, прикрываясь исключительно "точными" атаками по военным объектам, которыми почему-то становятся торговые центры или дома культуры.

В заключение он подчеркнул, что с Украиной, в ее нынешнем состоянии, Россия существовать на одной планете не может. И это мнение разделяет спикер Одесской ОВА Сергей Братчук .

Империя зла должна пойти ко дну, – Братчук

Сергей Братчук подчеркнул, что россиянам нет места на нашей планете. Их всех он попросил исчезнуть и забыть обо всем мире.

Империя зла должна пойти ко дну. А мы говорим о том, что россияне продолжают и будут пытаться нас атаковать и уничтожать. Но мы противостояли, и будем противостоять. И именно мы, украинцы, уничтожим империю зла,

– подчеркнул Братчук.

Напоследок добавим, что в одном авто с дарьей должен быть и сам Александр Дугин. Но в какой-то момент он передумал и решил сесть в другую машину. Это и спасло его, ведь внедорожник дочери взорвался на подъезде к Москве . В нем погибла как сама Дарья, так и ее водитель. По данным правоохранителей, взрыв вызвал заложенная взрывчатка.

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