І хоч в Україні дали чітко зрозуміти, що наша держава не має стосунку до підриву авто дарьї дугіної, у кремлі мають свою позицію. І її чудово й активно розганяють пропагандистські видання.

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Україну закликають знищити

Головний редактор інформаційного порталу "росія, вперед!", сєргєй грігоров у своєму матеріалі прямим текстом наголосив на тому, що Україну необхідно знищити. Ба більше, він скаржився на те, що "глобалістичний Захід прагне повного знищення російської православної цивілізації". Мовляв, це прекрасно розуміє частина мешканців країни-агресорки. Серед яких – сам алєксандр дугін, а також його покійна донька дарья.

Нагадаємо! алєксандр дугін просував ідеологію неоєвроазійства. Вона передбачає домінування росії над країнами-сусідами. Крім того, її постулати акцентують на одвічному протистоянню США та НАТО.

Пропагандисти звинувачують спецслужби України

Він наголосив на тому, що сам теракт скоїли співробітники спецслужб України. Ба більше, зробили вони це після чіткої вказівки з Заходу. Мовляв, цей цілий оглядач ретельно вивчив усі озвучені версії. І практично у всіх знаходив слід як не України, то західних спецслужб.

Наш обов'язок – знищити знаряддя зла. Знищити Україну як терористичну державу. Україна у її нинішньому вигляді має бути ліквідована,

– закликав він.

Так, громадянин тієї самої країни-терористки, яка ось уже пів року щоденно обстрілює мирне населення в Україні. Країни, яка тероризує вдень та вночі, прикриваючись винятково "точними" атаками по військових об'єктах, якими чомусь стають торгові центри або будинки культури.

Наостанок він наголосив, що з Україною, в її нинішньому стані, росія існувати на одній планеті не може. І цю думку поділяє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Імперія зла має піти на дно, – Братчук

Сергій Братчук наголосив, що росіянам немає місця на нашій планеті. Тож їх усіх він попрохав зникнути й забути про весь світ.

Імперія зла має піти на дно. А ми говоримо про те, що росіяни продовжують і продовжуватимуть намагатися нас атакувати та знищувати. Але ми протистояли і будемо протистояти. І саме ми, українці, знищимо імперію зла,

– наголосив Братчук.

Наостанок додамо, що в одному авто з дарьєю мав би бути й сам алєксандр дугін. Але в якийсь момент він передумав і вирішив сісти в іншу машину. Це й врятувало його, адже позашляховик доньки вибухнув на під'їзді до Москви. У ньому загинула як сама дарья, так і її водій. За даними правоохоронців, вибух спричинила закладена вибухівка.

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