На россии вечером 20 августа сорвалось авто дочери главного вдохновителя путина александра дугина – дырьи. Пропагандисты уже через два дня заявили, что убийство раскрыто.

Несложно догадаться, кого во всем обвинили. Ведь в россии есть один виновник во всех возможных и невозможных преступлениях и грехах – это Украина, сообщает 24 канал.

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Как россияне за два дня придумали алгоритм убийства

Пропагандисты сразу сообщили, что за убийством дугиной стоят украинские спецслужбы. Более того, даже назвали имя якобы исполнительницы и рассказали, как все происходило в деталях.

Якобы за убийством стоит гражданка Украины так называемая Наталья Вовк, 1979 года рождения. Она якобы прибыла в россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан.

Более того, женщины, по версии оккупантов, арендовали квартиру в доме, где жила в москве дугина. А чтобы следить за ней, использовали Mini Cooper. Женщины якобы смогли за это время трижды сменить номерные знаки авто. Использовали при этом номера банановой республики на Донбассе, Казахстана и Украины.

Даже установили, что якобы в день преступления женщины приехали на фестиваль "Традиция" и направили подрыв авто. Ну и не могла пропаганда забыть приплести сюда третью страну. Мол, после всего поехали через Псков в Эстонию.

В убийстве дугиной уже признавались

Этот инцидент мог случиться с участием членов "Национальной республиканской армии". По крайней мере, в заявлении организации говорилось о том, что ее члены берут ответственность за подрыв авто дугиной, которая возвращалась с фестиваля "Традиция".

В НРА говорили, что объявляют чиновников российского правительства и региональных администраций приспешниками узурпатора. Тех, кто не сдаст свои полномочия, будут уничтожать.

Реагировали на этот случай и в Офисе Президента. Советник Андрея Ермака Михаил Подоляк говорил, что Украина не имеет никакого отношения к взрыву автомобиля дочери дугина. Он подчеркивал, что наше государство ни криминальное, ни преступное. Следы следует искать внутри самой россии.

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