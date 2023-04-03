Видео с обращением обнародовали в соцсетях. Партизаны из Мелитополя взяли на себя ответственность за подрыв авто гауляйтера Акимовки.

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Партизаны взяли на себя ответственность за подрыв авто Зубарева

Автор видео рассказывает, что утром понедельника ребята в Мелитополе взорвали известного коллаборанта Максима Зубарева. Также мужчина отмечает, что предатель сейчас в больнице. Добавляет: "Наши люди уже на месте, поэтому работа будет завершена".

Мальчики, вы следующие. Большую часть времени вы, как крысы, прячетесь в Крыму, но каждый раз, когда вы приезжаете в город, может стать для вас последним,

– подчеркнули партизаны.

Кстати, в телеграм-каналах отмечают, что заявление партизан окончательно напугало коллаборантов. Рогов даже начал взывать о том, что Мелитополь якобы стал – "террористической столицей".

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Обращение партизан Мелитополя: смотрите видео

Что известно о подрыве авто гауляйтера Акимовки

О мощном взрыве в Мелитополе утром 3 апреля сообщил мэр Иван Федоров. Позже пропагандисты заявили, что во время взрыва автомобиля пострадал Максим Зубарев. Он занимал должность "главы" администрации поселка Акимовка.

Федоров отметил, что предатель пошел на сотрудничество с врагом одним из самых первых.