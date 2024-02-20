Известно, что вечером 19 февраля, возле одного из военных объектов в пригороде Одессы был взорван автомобиль Украинской добровольческой армии, в котором находились Альберт и Наталья Кручинины. Об этом сообщили в УДА.
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Каково состояние супругов
Известно, что представители УДА Наталья и Альберт Кручинины сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом, сегодня, 20 февраля, сообщил командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош.
Альберт сейчас в коме, а Наталья в результате тяжелой контузии находится в тяжелом состоянии,
– сообщил Ярош.
Состояние Альберта Кручинина / Фото УДА
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Раненая после взрыва Наталья Кручинина / Фото УДА
Внимание: чувствительный контент 18+
По словам Яроша, им и их детям обеспечивают усиленную охрану.
Ярош также отметил, что внутренняя безопасность УДА, в тесном сотрудничестве с украинскими спецслужбами и правоохранительными органами, работает в усиленном режиме.
Что известно о подрыве машины Кручининых
- В селе Гвардейское Одесской области 19 февраля взорвался автомобиль. В результате этого травмировались Наталья и Альберт Кручинины. Их госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.
- В Украинской добровольческой армии назвали подрыв автомобиля террористическим актом.
- Там считают, что это может быть следствием деятельности российских ДРГ, поэтому объявили вознаграждение за информацию о возможных подрывниках