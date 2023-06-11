Об этом у себя на стриме заявил военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, такие методы наносят серьезный ущерб экологии и местным жителям.

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Заболачивают местность перед контрнаступлением

Жданов рассказал, что сейчас в Запорожской области россияне подрывают небольшие дамбы, искусственно заболачивая местность, чтобы воспрепятствовать движению Вооруженных Сил Украины. Спутниковые фотографии демонстрируют повышение уровня воды в селе Новая Петровка, к западу от Мелитополя.

Там взорвана дамба и прямо сейчас происходит разлив воды,

– подчеркнул он.

Олег Жданов объяснил, почему россияне взрывают дамбы на оккупированных территориях: смотреть видео

Военный эксперт отметил, что большинство стран мира склоняются к тому, что это Россия ответственна за уничтожение Каховской ГЭС: россияне контролировали станцию и заминировали ее еще в декабре 2022 года.

"Запад живет в условиях мирного времени и бюрократическая машина не позволяет сделать однозначные выводы быстро. Я уверен, что реакция будет. К сожалению, взрыв и сброс воды это лишь предвестники более серьезных последствий", – добавил Жданов.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС