Подрыв двух танкеров "теневого флота" России был спецоперацией СБУ, –источники

Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" России. Это была совместная операция 13 Главного управления военной контрразведки Службы безопасности с ВМС Украины.

После попаданий оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации. Это нанесет существенный удар по транспортировке российской нефти. Отмечается, что во время атаки подсанкционные суда шли пустыми, ведь направлялись на загрузку в порт Новороссийск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в СБУ.