В ликвидации российского генерала в Подмосковье есть очень интересная деталь

Под Москвой взорвали заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба России Ярослава Москалика. Его автомобиль взорвался, вероятно, из-за установленного газового баллона.

Журналист Ренат Давлетгильдеев в разговоре с 24 Каналом рассказал, что дом, где взорвали Москалика, не был обычным. Его бы должны были охранять с гораздо большей бдительностью.

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Москалика взорвали не в обычном районе Подмосковья

В российском городе Балашиха, что под Москвой, 25 апреля произошел взрыв автомобиля Volkswagen Golf возле жилого дома. В результате погиб россиянин, а именно заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба российских Вооруженных сил, генерал-майор Ярослав Москалик. Взрыв был настолько сильным, что его отбросило на несколько метров.

Интересно, что произошло это в районе, где живут высокопоставленные военные и не только. К слову, в 2023 году писали, что этот район является "тихой гаванью", однако в конце концов что-то пошло не так.

В России все напуганные, заказывают себе очередных охранников. Думаю, это делают не только военные, но и те, кто так или иначе имеют отношение к так называемой "сво". Мне известно, что даже некоторые пропагандисты окружили себя машинами с охраной, которые ходят с автоматами,

– отметил Ренат Давлетгильдеев.

Ранее российские власти с гордостью рассказывали, что якобы нашли организаторов предыдущих подрывов, однако успешные операции продолжаются. Подобные случаи серьезно влияют на тех людей, кто непосредственно занимается милитаризацией общества в том или ином смысле.

"Действительно, это элитный район. Именно в этом доме (возле которого произошел подрыв Москалика – 24 Канал) получали квартиры офицеры, что работают в главном штабе министерства обороны. То есть этот район должны были особенно охранять, тем более это почти Москва. То, что удается провернуть такую мощную и успешную спецоперацию, свидетельствует, что даже в Москве не безопасно", – подчеркнул журналист.

Это уже не первый успешный случай ликвидации российских военных за последнее время. Поэтому невозможность обезопасить даже высокопоставленных оккупантов указывает на то, что у России просто нет ресурсов для этого. Итак, паника и страх оказаться в такой же ситуации, как и Москалик, быстро распространится среди других.