Глава села, которого ранило взрывом гранат, подозревается во взяточничестве: он пришел в себя

Раненый при взрыве гранат председатель Керецковской общины Михаил Мушка пришел в сознание. Сейчас его состояние стабильное и он может разговаривать.

Журналист Виталий Глагола сообщил, что Михаил Мушка получил ранение средней тяжести. Вместе с тем он напомнил его биографию.

Смотрите также Депутат во время заседания сельсовета на Закарпатье взорвал гранаты: все, что известно о трагедии

В каком состоянии находится нардеп

Согласно данным журналиста, жизни главы территориального общества Михаила Мушки ничего не угрожает. Пока он находится в сознании, спокойно общается с медперсоналом.

Что известно о Михаиле Мушке

Мушка Михаил Михайлович родился в деревне Керецки 20 декабря 1983 года. Пока он сельский голова этого села.

Виталий Глагола напомнил, что Мушка является представителем запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь". Более того, в марте 2021 года ему сообщили о подозрении за получение взятки.

По версии следствия, чиновник вместе с сообщницей требовали неправомерную выгоду из местных предпринимателей за размещение временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности. Кроме главы Керецковской ОТО, к "схеме" была причастна начальница отдела Свалявской районной госадминистрации.

В частности издание "Закарпатье онлайн" сообщает, что председателю ОТО 30 марта 2021 года было уведомлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Его сообщнице, задержанной "на горячем" при получении 500 долларов США неправомерной выгоды, тоже вручили подозрение. Кроме того, сообщается, что правоохранители задокументировали факт перечисления 10 тысяч гривен на счет, который указал Михаил Мушка.

Мушка хотел ежемесячную премию