Подрыв гранат в сельсовете в Закарпатье: СМИ назвали вероятное имя депутата

На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии. В настоящее время местные СМИ назвали имя фигуранта дела.

Журналисты "Mukachevo.Net" сообщили, что по предварительным данным, речь идет о депутате Сергее Батрине от партии "Слуга народа". В сообщении полиции Закарпатской области не указывают имени депутата.

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В настоящее время известно о 26 раненых из-за взрыва гранаты во время заседания сессии в Закарпатье, шестеро пострадавших в тяжелом состоянии.

Медики реанимируют депутата, собственно подорвавшего гранаты.

Подрывник жив

Журналист Виталий Глагола у себя в телеграммах сообщил некоторые данные об вероятном взрывнике. В частности, по его данным мужчине, 54 года и он родом из села Кушница.

По моей информации, взрывник – депутат Керецковского сельского совета первого созыва от партии "Слуга Народа" 12 сентября 1969 года рождения, проживающий в селе Кушница,

– отметил журналист, не указывая имени депутата.

Журналист также пишет, что взрывник выжил. И уточняет, что на сессии сельсовета сегодня рассматривали вопросы принятия бюджета на 2024 год.

Депутат принес гранаты в карманах

В полиции сообщили, что событие произошло сегодня около 11:30. Ведомство также опубликовало видео с места происшествия.

На кадрах видно, как мужчина заходит в комнату и держит руки в карманах. В этот момент люди что-то активно обсуждают. Затем депутат достает из карманов гранаты и бросает по меньшей мере две на пол. Через мгновение раздаются взрывы.