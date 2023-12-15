Подрыв гранаты на сессии сельсовета на Закарпатье расследует СБУ

На Закарпатье 15 декабря депутат во время заседания сельского совета достал из карманов гранаты и бросил их в толпу. Правоохранители уже начали расследование.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили в комментарии 24 Каналу, что начали расследование по факту подрыва боевых гранат в помещении Керецковского сельского совета Закарпатской области. Делом будут заниматься сотрудники СБУ.

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Обстоятельства преступления выясняют

По информации СБУ, действия мужчины, совершившего подрыв, квалифицируют как террористический акт.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа СБУ, Национальной полиции и прокуратуры,

– отметили в пресс-службе.

Правоохранители принимают безотлагательные меры для выяснения всех обстоятельств преступления. В частности, устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия, а также мотивы взрывателя.

Дополнительно, это преступление расследует Нацполиция как факт незаконного обращения с оружием.

Кроме того, известно также, что Офис генпрокурора также начал расследование этого инцидента. На месте работает руководство Закарпатской областной и Хустской окружной прокуратур. Задействованы все профильные службы, полицейские, взрывотехники.

Подрыв гранат на Закарпатье: что известно