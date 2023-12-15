Подрыв гранаты на сессии сельсовета на Закарпатье расследует СБУ
На Закарпатье 15 декабря депутат во время заседания сельского совета достал из карманов гранаты и бросил их в толпу. Правоохранители уже начали расследование.
Следователи Службы безопасности Украины сообщили в комментарии 24 Каналу, что начали расследование по факту подрыва боевых гранат в помещении Керецковского сельского совета Закарпатской области. Делом будут заниматься сотрудники СБУ.
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Обстоятельства преступления выясняют
По информации СБУ, действия мужчины, совершившего подрыв, квалифицируют как террористический акт.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа СБУ, Национальной полиции и прокуратуры,
– отметили в пресс-службе.
Правоохранители принимают безотлагательные меры для выяснения всех обстоятельств преступления. В частности, устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия, а также мотивы взрывателя.
Дополнительно, это преступление расследует Нацполиция как факт незаконного обращения с оружием.
Кроме того, известно также, что Офис генпрокурора также начал расследование этого инцидента. На месте работает руководство Закарпатской областной и Хустской окружной прокуратур. Задействованы все профильные службы, полицейские, взрывотехники.
Подрыв гранат на Закарпатье: что известно
- Около 11 часов в полицию Закарпатья поступило сообщение о том, что во время заседания сельского совета один из депутатов бросил в толпу гранаты. Сразу же было известно о многих пострадавших. По состоянию на 15:30 15 декабря известно о 26 раненых, в том числе 7 – в тяжелом состоянии. Среди них и взрывник.
- По информации СМИ, взорвал гранаты депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин. В то же время, никакого официального подтверждения этой информации нет.
- Кроме этого, СМИ пишут, что причиной подрыва гранат мог быть ранее возникший конфликт. Подрывник выступал против назначения надбавки к премии депутату от ОПЗЖ, сообщают СМИ. Опять же, ни одного официального подтверждения этому нет.