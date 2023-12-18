Подрыв в Закарпатье: соседи Батрина говорят об интеллигентности, мать не знает о трагедии

В Керецковском сельском совете во время заседания депутат Сергей Батрин взорвал три гранаты. В результате трагедии есть раненые и погибший. В родном селе депутата не могут поверить в его поступок.

Местные жители села Керецки рассказали ТСН, что мужчина всегда был интеллигентным и боролся за село. Там у него проживает только мать, с которой сидит сиделка, пишет 24 Канал.

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Что говорят местные жители о депутате

Соседи рассказали, что не могут поверить в трагедию. По их словам, депутат от "Слуги народа" всегда был радушным и спокойным.

По-соседски вел себя, нормально. Всегда был приветлив, интеллигентен,

– рассказала одна из соседок.

Сосед вспомнил, что они вместе выросли: "Нормальный мужчина был и есть. Площадку сделал для детей, кладбище упорядочил в селе. Мы за него плохого не скажем. Он боролся за село".

Семья Батрина годами живет за границей

Соседи рассказали, что в доме Батринов живет только его 80-летняя мать, за которой смотрит сиделка. Сам депутат жил на две страны, ведь его жена, дети и внуки уже много лет живут в Чехии.

Они уехали давно, лет 15. Он там с ними был. Ездил туда-сюда. А последние два года находился дома,

– рассказала соседка.

Сиделка не рассказала о трагедии матери депутата, ведь говорит, что женщина не выдержит.

"Она бы сразу почила. Она и не спрашивает… Я думаю, если спросит – скажу, что он в Чехии", – сказала сиделка, сидящая с матерью мужчины уже более 5 лет.

Она добавила, что никогда не видела мужчину агрессивным.

"Я не могу о нем ничего плохого сказать. Как так получилось? Его довели, или почему так произошло? Это должны разобраться. Не может быть, чтобы без причины человек такое сделал", – заверила женщина.

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