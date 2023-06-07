Спасали людей сотрудники ГСЧС, Нацполиции, волонтеры. Они находились всю ночь в холодной воде и выносили пожилых людей из подтопленных домов на собственных плечах.

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Журналисты отмечают: отснятые кадры – не голливудский фильм, а украинская реальность сегодня. Украина ценит каждую жизнь. Спасают не только людей, но и их домашних питомцев. Испуганных котиков и собак извлекают из их ненадежных тайников и даже прямо из воды.

Как в Херсоне всю ночь спасали людей: смотрите видео

Важно! Украина делает все возможное, чтобы спасти всех людей. Игорь Клименко сообщил, что сейчас Украина ищет пути, как спасти людей с оккупированных территорий Херсона.

Фантастическая история спасения в Олешках

Украинские защитники спасли семью, которая пыталась спастись от воды на крыше своего дома в Олешках. Раньше дроном им доставили еду и воду. Фантастические кадры спасения можно посмотреть здесь.