Спасали людей сотрудники ГСЧС, Нацполиции, волонтеры. Они находились всю ночь в холодной воде и выносили пожилых людей из подтопленных домов на собственных плечах.
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Журналисты отмечают: отснятые кадры – не голливудский фильм, а украинская реальность сегодня. Украина ценит каждую жизнь. Спасают не только людей, но и их домашних питомцев. Испуганных котиков и собак извлекают из их ненадежных тайников и даже прямо из воды.
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Фантастическая история спасения в Олешках
Украинские защитники спасли семью, которая пыталась спастись от воды на крыше своего дома в Олешках. Раньше дроном им доставили еду и воду. Фантастические кадры спасения можно посмотреть здесь.