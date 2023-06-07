Рятували людей співробітники ДСНС, Нацполіції, волонтери. Вони перебували цілу ніч у холодній воді та виносили літніх людей з підтоплених осель на власних плечах.

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Журналісти наголошують: відзняті кадри – не голлівудський фільм, а українська реальність сьогодні. Україна цінує кожне життя. Рятують не лише людей, але й їхніх домашніх улюбленців. Переляканих котиків та собак витягають з їхніх ненадійних сховків та навіть просто з води.

Як у Херсоні всю ніч рятували людей: дивіться відео

Важливо! Україна робить усе можливе, аби врятувати всіх людей. Ігор Клименко повідомив, що наразі Україна шукає шляхи, як врятувати людей з окупованих територій Херсонщини.

Фантастична історія порятунку в Олешках

Українські захисники врятували сім'ю, яка намагалася врятуватися від води на даху своєї оселі в Олешках. Раніше дроном їм доставили їжу та воду. Фантастичні кадри порятунку можна переглянути тут.