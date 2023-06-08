Глава МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что серьезно обеспокоен "обвалом" дамбы у Новой Каховки. В то же время, он не признал Россию виновной в подрыве и призвал "обе стороны конфликта" сесть за стол переговоров.

Читайте также Затоплено 600 квадратных километров, угроза для ЗАЭС существует: главное о подрыве Каховской ГЭС

Как в Китае отреагировали на террористический акт России

Глава министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь проявил обеспокоенность подрывом дамбы, однако российский акт терроризма не осудил.

Мы серьезно озабочены разрушением Каховской дамбы. Мы глубоко обеспокоены гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями, вызванными этим,

– заявил министр.

Уже традиционно в Китае призывали к мирным переговорам с террористами. Ван Вэньбинь заявил, что Пекин надеется на то, что обе стороны "конфликта" возьмут на себя политические обязательства по прекращению войны.

"Мы призываем все стороны, вовлеченные в конфликт, соблюдать международное гуманитарное право и делать все возможное для защиты гражданских лиц и гражданских объектов", - заключил он.

Как на подрыв Каховской ГЭС отреагировали в мире