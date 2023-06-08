Глава МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що серйозно стурбований "обвалом" дамби біля Нової Каховки. Водночас він не визнав Росію винною у підриві та закликав "обидві сторони конфлікту" сісти за стіл переговорів.

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Глава міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь виявив стурбованість підривом дамби, проте російський акт тероризму не засудив.

Ми серйозно стурбовані руйнуванням Каховської дамби. Ми глибоко стурбовані гуманітарними, економічними та екологічними наслідками, спричиненими цим,

– заявив міністр.

Вже традиційно у Китаї закликали до мирних переговорів з терористами. Ван Веньбінь заявив, що Пекін сподівається на те, що обидві сторони "конфлікту" візьмуть на себе політичні зобов'язання щодо припинення війни.

"Ми закликаємо всі сторони, залучені до конфлікту, дотримуватися міжнародного гуманітарного права та робити все можливе для захисту цивільних осіб і цивільних об’єктів", – насамкінець зазначив він.

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