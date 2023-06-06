Стоит отметить, что район Остров оказался под водой в результате подрыва Каховской ГЭС. Пока жертв среди гражданского населения – нет.

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Оккупанты устроили по району, где проходила эвакуация

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказал, что микрорайон Остров почти каждый день находится под обстрелами захватчиков. Теперь, из-за подрыва Каховской дамбы, эту местность атакует и водная стихия.

Остров стремительно уходит под воду. Затопления насколько колоссальны, что местами оттуда уже невозможно уехать автотранспортом,

– отметил он.

Прокудин отметил, что во время эвакуации оккупанты ударили по микрорайону из артиллерии. В результате этого ранения получили 2 правоохранителя, которые помогали людям покинуть опасную территорию.

В Херсонской ОГА рассказали о ранениях правоохранителей во время эвакуации гражданских: смотрите видео

В заключение глава Херсонской области сказал, что за 6 июня удалось вывезти из Острова около 1300 херсонцев. Он подчеркнул, что все они находятся в безопасности.

В Кабмине создали штаб по ликвидации последствий теракта на Каховской ГЭС

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что Кабмин образовал штаб по ликвидации последствий подрыва Каховской дамбы В него войдут министры, их заместители, руководители центральных органов исполнительной власти, а также представители госпредприятий.

Шмигаль рассказал об образовании штаба по ликвидации последствий теракта на Каховской ГЭС: смотрите видео

Кроме этого, Шмигаль отметил, что правительство выделило средства из Фонда восстановления в размере 1,5 миллиарда гривен для строительства двух новых магистральных водопроводов.

"Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой", – подчеркнул Шмигаль.

В конце концов премьер-министр сказал, что Кабинет министров выделил почти 846 миллионов гривен на обеспечение потребностей в питьевой воде в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС оккупантами