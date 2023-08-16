Трудно отдавать себе отчет, что это не просто луг: как сейчас выглядит дно Каховского водохранилища

В ночь на 6 июня российские военные взорвали Каховскую ГЭС. Там, где раньше было очень много воды, сейчас – настоящие луга. Именно таким стало дно водохранилища.

В Офисе Президента подчеркнули, что глобальные лидеры должны действовать немедленно. По словам Андрея Ермака, это необходимо сделать, чтобы "предотвратить новые катастрофы".

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Россия совершила экоцид

Каховское водохранилище… Россия совершает акты экоцида в Украине – и результаты нанесут вред всему миру,

– констатировал он.

Глава ОП побеседовал о последствиях подрыва Каховской ГЭС с эксвицепремьер-министром, бывшим министром иностранных дел Швеции Марготом Вальстремом. С ней возглавляют Международную рабочую группу по экологическим последствиям войны.

Как сейчас выглядит дно Каховского водохранилища: смотрите видео

"Россия намеренно ударила по украинской окружающей среде: рекам, лесам и полям. Многие природные заповедники Украины – наш животный и морской мир, вода и поразительное биоразнообразие – пострадали", – подчеркнул Ермак.

Он подчеркнул, что реальностью стали токсины, глобальная продовольственная безопасность, которой чреваты последствия подрыва Каховской ГЭС. Также не стоит забывать об угрозе ядерной катастрофы на ЗАЭС, которая находится под оккупацией России.

Экологическая безопасность в "Формуле мира"

Это подчеркнул глава ОП. Он отметил, что в стратегии президента, состоящей из 10 пунктов, акцент на защите окружающей среды.

Наша международная группа, в состав которой входят украинские чиновники и известные международные деятели, делает все, чтобы подтолкнуть Украину и международное сообщество к конкретному определению того, как это может произойти,

– добавил он.

По словам Андрея Ермака, восстановление нашего государства и его отраслей должна основываться на экологических целях. Глава ОП отмечает, что восстановление окружающей среды потребует мощной поддержки со стороны международного сообщества.

В заключение вернемся к последствиям подрыва Каховской ГЭС. Пока само водохранилище напоминает огромный луг, в Голой Пристани все еще стоит вода. К сожалению, оккупированный населенный пункт в Херсонской области продолжает страдать от подтопления.