Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с контрразведчиками собрали доказательную базу на Юлию Витязеву. Она открыто поддерживает российскую агрессию и помогает врагу.

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Чем занимается Витязева

Юлия Лозанова является уроженкой Одессы. В 2015 году она переехала в Москву и стала кремлевской пропагандисткой.

Предательница использует псевдоним Юлия Витязева. Она давно занимается информационно-подрывной деятельностью против Украины в своих соцсетях перед 100-тысячной аудиторией, а также выступает в эфире Владимира Соловьева. Еще Лозанова собирает деньги в поддержку российских окупантов.



Витязева собирает помощь российским захватчикам / Скриншот из соцсетей

В день теракта, 6 июня, она одна из первых оправдывала подрыв Каховской ГЭС. Конечно, эта пропагандистка пыталась оббелить Россию и обвинить Украину в якобы создании масштабной экологической катастрофы, за которую ответственны именно россияне.



Витязева распространяет российские фейки о якобы подрыве ГЭС Украиной / Скриншот из соцсетей



Витязева лжет об Украине / Скриншот из соцсетей

В чем обвиняют Витязеву

Сотрудники СБУ заочно сообщили Лозановой о подозрении в коллаборационной деятельности и отрицании и оправдывании вооруженной агрессии России против Украины. Ей грозит максимум 12 лет тюрьмы по 2 статьям.

В настоящее время Витязева скрывается от правосудия на территории страны-агрессорки. Проводятся мероприятия по привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

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