Працівники Служби безпеки України разом із контррозвідниками зібрали доказову базу на Юлію Вітязєву. Вона відкрито підтримує російську агресію та допомагає ворогу.
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Чим займається Вітязєва
Юлія Лозанова є уродженкою Одеси. У 2015 році вона переїхала до Москви та стала кремлівською пропагандисткою.
Зрадниця використовує псевдонім Юлія Вітязєва. Вона давно займається інформаційно-підривною діяльністю проти України у своїх соцмережах перед 100-тисячною аудиторією, а також виступає в етері Володимира Соловйова. Ще Лозанова збирає гроші на підтримку російських окупантів.
Вітязєва збирає допомогу російським загарбникам / Скриншот з соцмереж
У день теракту, 6 червня, вона однією з перших виправдовувала підрив Каховської ГЕС. Звісно, ця пропагандистка намагалася оббілити Росію та звинуватити Україну у нібито створенні масштабної екологічної катастрофи, за яку відповідальні саме росіяни.
Вітязєва розповсюджує російські фейки про нібито підрив ГЕС Україною / Скриншот з соцмереж
Вітязєва бреше про Україну / Скриншот з соцмереж
У чому звинувачують Вітязєву
Співробітники СБУ заочно повідомили Лозановій про підозру у колабораційній діяльності та запереченні й виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Їй загрожує максимум 12 років тюрми за 2 статтями.
Наразі Вітязєва переховується від правосуддя на території країни-агресорки. Проводяться заходи щодо притягнення її до відповідальності за злочини проти нашої держави.
Останні новини про підрив Каховської ГЕС
- Секретар РНБО Олексій Данілов у розмові з 24 Каналом пояснив, чому окупанти вчинили екоцид. За його словами, росіяни намагалися відтермінувати контрнаступ ЗСУ.
- Народний депутат та полковник СБУ Роман Костенко теж прокоментував вчинений Росією теракт. Він припустив, що росіяни спробують завдати ударів по іншим ГЕС, щоб змусити Україну відключити свої АЕС.
- Херсонщину через підрив греблі затопило. У Скадовському районі окупаційна "адміністрація" втекла та кинула населення напризволяще. Людям довелося лізти на дахи своїх будинків, щоб врятуватися.