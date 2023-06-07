Працівники Служби безпеки України разом із контррозвідниками зібрали доказову базу на Юлію Вітязєву. Вона відкрито підтримує російську агресію та допомагає ворогу.

До теми В ISW пояснили, чому усі заяви Росії щодо катастрофи на ГЕС навіть не схожі на правду

Чим займається Вітязєва

Юлія Лозанова є уродженкою Одеси. У 2015 році вона переїхала до Москви та стала кремлівською пропагандисткою.

Зрадниця використовує псевдонім Юлія Вітязєва. Вона давно займається інформаційно-підривною діяльністю проти України у своїх соцмережах перед 100-тисячною аудиторією, а також виступає в етері Володимира Соловйова. Ще Лозанова збирає гроші на підтримку російських окупантів.



Вітязєва збирає допомогу російським загарбникам / Скриншот з соцмереж

У день теракту, 6 червня, вона однією з перших виправдовувала підрив Каховської ГЕС. Звісно, ця пропагандистка намагалася оббілити Росію та звинуватити Україну у нібито створенні масштабної екологічної катастрофи, за яку відповідальні саме росіяни.



Вітязєва розповсюджує російські фейки про нібито підрив ГЕС Україною / Скриншот з соцмереж



Вітязєва бреше про Україну / Скриншот з соцмереж

У чому звинувачують Вітязєву

Співробітники СБУ заочно повідомили Лозановій про підозру у колабораційній діяльності та запереченні й виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Їй загрожує максимум 12 років тюрми за 2 статтями.

Наразі Вітязєва переховується від правосуддя на території країни-агресорки. Проводяться заходи щодо притягнення її до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Останні новини про підрив Каховської ГЕС