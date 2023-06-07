У ніч на 6 червня сталася аварія на гідроелектростанції в Каховці, через що затопило десятки населених пунктів. Водночас у Кремлі почали говорити, що нібито за цим стоїть Україна, адже у такий спосіб Київ має намір приховати "провали невдалих воєнних операцій на полі бої".

Дивіться також Чи вплине підрив Каховської ГЕС на енергосистему: ситуація зі світлом 6 червня

Росія знову бреше

Як зазначили в Інституті вивчення війни, саме речник президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що українські війська здійснили диверсійну атаку на дамбі через те, що у широкомасштабних наступальних операціях "ЗСУ не досягають цілей".

Таке пояснення неправдоподібне, оскільки українські війська ще не проводили широкомасштабних наступальних операцій,

– написали аналітики.

Також вони процитували аналогічну маразматичну заяву міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу. Він сказав, що українські війська хочуть направити сили з Херсонського напрямку для підтримки "провальних" наступальних операцій на інших ділянках фронту, а "підірвали дамбу" вони нібито тому, що лінія оборони ЗСУ на правобережжі "ослаблена".

Це пояснення також є неправдоподібним, тому що обмежені російські сили на східному березі Дніпра не становлять суттєвої загрози для західного берега,

– констатували ISW.

Разом з тим аналітики зазначили, що поки не мають чітких доказів стосовно того, що сталося на Каховській ГЕС. Однак вони заявили, що, очевидно, Росія мала більший інтерес у підриві дамби, аніж Україна.

Зокрема, після цієї катастрофи певним українським силам довелось перегрупуватися: "Наразі ISW не може дати остаточної оцінки відповідальності за інцидент 6 червня, але вважає, що баланс доказів, міркувань і риторики свідчить про те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу", – йдеться в повідомленні.

Що кажуть у США