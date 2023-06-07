Готовятся к разным сценариям: какая ситуация со светом после подрыва Каховской ГЭС

Из-за подрыва Каховской ГЭС сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Однако в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков, производящих свет.

В настоящее время прорабатываются сценарии дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы с учетом последствий разрушения ГЭС. Их осуществляет Укрэнерго вместе с Укргидроэнерго.

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Какая ситуация со светом после подрыва Каховской ГЭС

В Укрэнерго рассказали, что в настоящее время меняется режим работы гидроэлектростанций для того, чтобы уменьшить объем воды, поступающей в Каховское водохранилище, чтобы уменьшить затопление.

В то же время сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Из-за длительных ремонтов на многих энергоблоках ТЭС, а также некоторых АЭС, в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков, производящих электроэнергию.

Поэтому в течение дня просим распределять использование электроэнергии и переносить пользование мощными приборами с вечера на другие периоды суток,

– отметили в ведомстве.

Укрэнерго призвало снизить нагрузку на энергосистему, особенно в пиковые вечерние часы с 19:00 до 22:00. Также советуют переносить использование мощной техники с вечерних часов в день или ночь, не включать несколько мощных приборов одновременно и выключать свет, выходя из комнаты.

Повлияет ли подрыв Каховской ГЭС на энергосистему

В Минэнерго рассказали, что из-за подрыва Каховской ГЭС есть угроза подтопления энергообъектов Херсонщины, однако энергосистема работает стабильно. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей украинцев.

В ДТЭК отметили, что система охлаждения Запорожской АЭС работала, пользуясь водой из Каховской ГЭС. В настоящее время тепловые электростанции работают в штатном режиме и готовы балансировать энергосистему в случае необходимости.

Однако в водохранилище Запорожской ТЭС снижается уровень воды – отсюда станция перекачивает насосами воду на ЗАЭС.