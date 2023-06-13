Такое мнение 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, подрыв Каховской ГЭС – ужасная трагедия, а Путин – действительно помешанный человек.

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Зачем Россия взорвала Каховскую ГЭС

Как подчеркнул Галлямов, одна из целей подрыва Каховской ГЭС – чтобы и в украинцев, и в представителей Запада появилось впечатление, что Путин – абсолютный псих. И будто бы он ни перед чем не остановится, чтобы достичь собственных целей в Украине.

Он хотел, чтобы у людей создалось впечатление, что он реально помешанный. Что может и ядерную войну начать. Поэтому все должны были испугаться и согласиться пойти на переговоры с Россией. В общем, он взорвал Каховскую ГЭС, чтобы показать, будто он может пойти на более серьезные шаги. Это – одна из целей подрыва,

– заметил Галлямов.

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Сомнительно, что эта идея вообще может сработать. Среди украинцев ненависть к Путину только возросла. А среди западных партнеров, вероятно, оказались те, кто испугался за дальнейшие действия Путина, и те, кто понимает, что этого преступника нужно любой ценой обезвредить.

Обратите внимание! Российский диктатор Владимир Путин, конечно же, не признает, что Россия взорвала Каховскую ГЭС. Он, как всегда, обвиняет во всех бедах Украину.

Подрыв Каховской ГЭС: коротко