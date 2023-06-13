Таку думку 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов. За його словами, підрив Каховської ГЕС – жахлива трагедія, а Путін – дійсно схиблена людина.

Дивіться також Хронологія брехні: як і для чого Росія кинула усі сили на фейки про Каховську ГЕС

Навіщо Росія підірвала Каховську ГЕС

Як наголосив Галлямов, одна з цілей підриву Каховської ГЕС – щоб і в українців, і в представників Заходу з'явилося враження, що Путін – абсолютний псих. І буцімто він ні перед чим не зупиниться, щоб досягти власних цілей в Україні.

Він хотів, щоб в людей склалося враження, що він реально схиблений. Що може і ядерну війну почати. Тому усі мали налякатися та погодитися піти на переговори з Росією. Загалом він підірвав Каховську ГЕС, щоб показати, ніби він може піти на значно серйозніші кроки. Це – одна з цілей підриву,

– зауважив Галлямов.

Дивіться розмову з Аббасом Галлямовим на ютубі 24 Каналу

Сумнівно, що ця ідея взагалі може спрацювати. Серед українців ненависть до Путіна лише зросла. А серед західних партнерів, ймовірно, виявилися ті, хто перелякався за подальші дії Путіна, і ті, хто розуміє, що цього злочинця потрібно за будь-яку ціну знешкодити.

Зверніть увагу! Російський диктатор Владімір Путін, звісно ж, не визнає того, що Росія підірвала Каховську ГЕС. Він, як завжди, звинувачує в усіх бідах Україну.

Підрив Каховської ГЕС: коротко