Таку думку 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов. За його словами, підрив Каховської ГЕС – жахлива трагедія, а Путін – дійсно схиблена людина.
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Навіщо Росія підірвала Каховську ГЕС
Як наголосив Галлямов, одна з цілей підриву Каховської ГЕС – щоб і в українців, і в представників Заходу з'явилося враження, що Путін – абсолютний псих. І буцімто він ні перед чим не зупиниться, щоб досягти власних цілей в Україні.
Він хотів, щоб в людей склалося враження, що він реально схиблений. Що може і ядерну війну почати. Тому усі мали налякатися та погодитися піти на переговори з Росією. Загалом він підірвав Каховську ГЕС, щоб показати, ніби він може піти на значно серйозніші кроки. Це – одна з цілей підриву,
– зауважив Галлямов.
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Сумнівно, що ця ідея взагалі може спрацювати. Серед українців ненависть до Путіна лише зросла. А серед західних партнерів, ймовірно, виявилися ті, хто перелякався за подальші дії Путіна, і ті, хто розуміє, що цього злочинця потрібно за будь-яку ціну знешкодити.
Підрив Каховської ГЕС: коротко
- В ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок цього суттєво підтопило багато населених пунктів на лівому та правому березі Херсонщини.
- Наразі невідома точна кількість жертв та постраждалих внаслідок цієї трагедії. Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін 13 червня повідомив, що безвісти зниклими вважають 43 людини. Серед них – 7 дітей.
- Все, що відомо про підрив Каховської ГЕС; небажання росіян евакуювати людей з окупованих територій Херсонщини та катастрофу на лівому березі регіону – читайте в матеріалі 24 Каналу.